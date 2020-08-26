Лето и осень топчутся на пороге - прогноз на четверг

В четверг 27 августа в Украине дожди ожидаются в северном регионе, на остальной территории - без осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Лето с осенью, как два джентльмена в дверях. Пропускают друг друга, но никто толком не заходит и не выходит. Как будто есть еще летняя жара, но листочки уже нападали и много желтых. Вроде и осенние свежие градусы дождь принес, но сразу - солнце и снова надеваешь черные очки и снимаешь кардиганчик. Пусть они спорят, кто вежливее, посмотрим все же завтрашнюю погоду".

Детали: В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного затронет западную часть. На остальной территории сухо.

Температура воздуха в западных и северных областях невысокая, +20 +25 градусов.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет очень тепло, +26 +31 градус.

В Киеве в четверг ожидается дождь и около 23 градусов.

По словам Диденко, потепление придется на выходные.