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Кабміну подали кандидатів на голів Черкаської і Кіровоградської ОДА

Середа, 26 серпня 2020, 12:58

Кабінету міністрів запропоновано узгодити кандидатуру Сергія Сергійчука на пост голови Черкаської обласної держадміністрації, а Андрія Назаренка – на пост голови Кіровоградської ОДА.

Джерело: перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов у Telegram

Пряма мова: "Перезавантажуємо відразу дві області.

Ми продовжуємо шукати сильних управлінців, щоб влада у регіонах була максимально ефективною, а її робота – плідною. Сьогодні Кабміну належить узгодити призначення нових голів ОДА – Черкаської та Кіровоградської областей.

Керівництво Черкаської ОДА пропонується передати Сергію Сергійчуку. Свій життєвий і професійний досвід – служби в СБУ й роботи на держслужбі – він готовий застосувати у Черкаській області. Його пріоритети – зниження тарифів, запуск поїзда Черкаси – Київ, якісний інтернет у області, знесення незаконних об'єктів на березі Дніпра.

На голову Кіровоградської ОДА подано кандидатуру Андрія Назаренка. Ситуацію в області він знає не з чуток: живе й працює тут із 2010 року, після завершення дипломатичної кар'єри за кордоном. У його планах – залучення інвестицій у переробку і збереження сільгосппродукції, створення нових робочих місць, підвищення якості питної води, відкриття діагностичних центрів".

Деталі: Трофімов додав, що головний принцип владної команди у регіональній кадровій політиці – це "створення сильної вертикалі для ефективного управління на місцях", і на цьому шляху вона зупинятися не збирається.

Теми: місцева владаОфіс президентаКабінет міністрівЧеркаська областьКіровоградська область


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