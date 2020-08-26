Кабмину подали кандидатов на глав Черкасской и Кировоградской ОГА

Кабинету министров предложено согласовать кандидатуру Сергея Сергийчука на пост главы Черкасской областной госадминистрации, а Андрея Назаренко – на пост главы Кировоградской ОГА.

Источник: первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов в Telegram

Прямая речь: "Перезагружаем сразу две области.

Мы продолжаем искать сильных управленцев, чтобы власть в регионах была максимально эффективной, а ее работа - плодотворной. Сегодня Кабмину предстоит согласовать назначение новых председателей ОГА – Черкасской и Кировоградской областей.

Руководство Черкасской ОГА предлагается передать Сергею Сергийчуку. Свой жизненный и профессиональный опыт – службы в СБУ и работы на госслужбе – он готов применить в Черкасской области. Его приоритеты – снижение тарифов, запуск поезда Черкассы – Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.

На главу Кировоградскую ОГА подана кандидатура Андрея Назаренко. Ситуацию в области он знает не понаслышке: живет и работает здесь с 2010 года, после завершения дипломатической карьеры за рубежом. В его планах – привлечение инвестиций в переработку и сохранение сельхозпродукции, создание новых рабочих мест, повышение качества питьевой воды, открытие диагностических центров".

Детали: Трофимов добавил, что главный принцип властной команды в региональной кадровой политике – это "создание сильной вертикали для эффективного управления на местах", и на этом пути она останавливаться не собирается.