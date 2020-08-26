"Помста за Томос Україні": РПЦ вирішила проповідувати серед папуасів
Священний синод Російської православної церкви розширив сферу її пастирської відповідальності на такі держави, як Східний Тимор і Папуа - Нова Гвінея.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Деталі: Відзначається, що на засіданні у вівторок синод ухвалив включити ці країни в Сінгапурську єпархію азіатського екзархату РПЦ. Останній був заснований в кінці 2018 року у відповідь на дії Константинополя, який надав Томос Православній церкві України, з чим росіяни категорично не згодні.
Дослівно: "Таким чином, місія РПЦ серед папуасів стане відлунням подій на Україні, що почалися два роки тому. До цього в православному світі негласно вважалося, що Константинопольський патріархат має право на піклування над усіма православними в діаспорі".
Додатково: Обидві країни, де РПЦ планує відтепер розвивати свою діяльність, до сих пір не були об'єктом інтересу православних місіонерів. Так, Східний Тимор є однією з двох католицьких країн Азії (як і Філіппіни). Католики тут становлять близько 98% жителів, протестанти - 1%, мусульмани - 1%.
Знати більше: Автокефалія Православної Церкви України: як це було
Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній
Передісторія:
- 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.
- 15 грудня у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков, який обрав митрополита переяславського і білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної церкви України, а 6 січня вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію Православної церкви України митрополиту київському і всієї України Епіфанію.