"Помста за Томос Україні": РПЦ вирішила проповідувати серед папуасів

Священний синод Російської православної церкви розширив сферу її пастирської відповідальності на такі держави, як Східний Тимор і Папуа - Нова Гвінея.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Відзначається, що на засіданні у вівторок синод ухвалив включити ці країни в Сінгапурську єпархію азіатського екзархату РПЦ. Останній був заснований в кінці 2018 року у відповідь на дії Константинополя, який надав Томос Православній церкві України, з чим росіяни категорично не згодні.

Дослівно: "Таким чином, місія РПЦ серед папуасів стане відлунням подій на Україні, що почалися два роки тому. До цього в православному світі негласно вважалося, що Константинопольський патріархат має право на піклування над усіма православними в діаспорі".

Додатково: Обидві країни, де РПЦ планує відтепер розвивати свою діяльність, до сих пір не були об'єктом інтересу православних місіонерів. Так, Східний Тимор є однією з двох католицьких країн Азії (як і Філіппіни). Католики тут становлять близько 98% жителів, протестанти - 1%, мусульмани - 1%.

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