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"Помста за Томос Україні": РПЦ вирішила проповідувати серед папуасів

Середа, 26 серпня 2020, 13:06

Священний синод Російської православної церкви розширив сферу її пастирської відповідальності на такі держави, як Східний Тимор і Папуа - Нова Гвінея.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Відзначається, що на засіданні у вівторок синод ухвалив включити ці країни в Сінгапурську єпархію азіатського екзархату РПЦ. Останній був заснований в кінці 2018 року у відповідь на дії Константинополя, який надав Томос Православній церкві України, з чим росіяни категорично не згодні.

Дослівно: "Таким чином, місія РПЦ серед папуасів стане відлунням подій на Україні, що почалися два роки тому. До цього в православному світі негласно вважалося, що Константинопольський патріархат має право на піклування над усіма православними в діаспорі".

Додатково: Обидві країни, де РПЦ планує відтепер розвивати свою діяльність, до сих пір не були об'єктом інтересу православних місіонерів. Так, Східний Тимор є однією з двох католицьких країн Азії (як і Філіппіни). Католики тут становлять близько 98% жителів, протестанти - 1%, мусульмани - 1%.

Знати більше: Автокефалія Православної Церкви України: як це було

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Передісторія:

  • 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.
  • 15 грудня у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков, який обрав митрополита переяславського і білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної церкви України, а 6 січня вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію Православної церкви України митрополиту київському і всієї України Епіфанію.

Теми: церкваРосія


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