Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Помста за Томос Україні": РПЦ вирішила проповідувати серед папуасів

Середа, 26 серпня 2020, 13:06
Помста за Томос Україні: РПЦ вирішила проповідувати серед папуасів

Священний синод Російської православної церкви розширив сферу її пастирської відповідальності на такі держави, як Східний Тимор і Папуа - Нова Гвінея.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Відзначається, що на засіданні у вівторок синод ухвалив включити ці країни в Сінгапурську єпархію азіатського екзархату РПЦ. Останній був заснований в кінці 2018 року у відповідь на дії Константинополя, який надав Томос Православній церкві України, з чим росіяни категорично не згодні.

Дослівно: "Таким чином, місія РПЦ серед папуасів стане відлунням подій на Україні, що почалися два роки тому. До цього в православному світі негласно вважалося, що Константинопольський патріархат має право на піклування над усіма православними в діаспорі".

Додатково: Обидві країни, де РПЦ планує відтепер розвивати свою діяльність, до сих пір не були об'єктом інтересу православних місіонерів. Так, Східний Тимор є однією з двох католицьких країн Азії (як і Філіппіни). Католики тут становлять близько 98% жителів, протестанти - 1%, мусульмани - 1%.

Знати більше: Автокефалія Православної Церкви України: як це було

Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Передісторія:

  • 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.
  • 15 грудня у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков, який обрав митрополита переяславського і білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної церкви України, а 6 січня вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію Православної церкви України митрополиту київському і всієї України Епіфанію.

Теми: церкваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
церква
Церковники МП поставили у лаврі скриньку для збору на заставу митрополита Павла
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву в Карвасарах на Хмельниччині
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: