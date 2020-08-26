"Месть за Томос Украине": РПЦ решила проповедовать среди папуасов
Священный синод Русской православной церкви расширил сферу ее пастырской ответственности на такие государства, как Восточный Тимор и Папуа - Новая Гвинея.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Отмечается, что на заседании во вторник синод постановил включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ. Последний был учрежден в конце 2018 года в ответ на действия Константинополя, предоставившего Томос Православной церкви Украины, с чем россияне категорически не согласны.
Дословно: "Таким образом, миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий на Украине, начавшихся два года назад. До этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре".
Дополнительно: Обе страны, где РПЦ планирует отныне развивать свою деятельность, до сих пор не были объектом интереса православных миссионеров. Так, Восточный Тимор является одной из двух католических стран Азии (наряду с Филиппинами). Католики здесь составляют порядка 98% жителей, протестанты - 1%, мусульмане - 1%.
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Предыстория:
- 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
- 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, который избрал митрополита переяславского и белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.
- 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию.