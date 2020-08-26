Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Польща може заборонити авіарейси з України через погіршення ситуації з коронавірусом

Середа, 26 серпня 2020, 13:05

Україна наступного тижня може потрапити до списку країн, звідки тимчасово заборонені авіарейси до Польщі, через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Польщі.

Напередодні Польща оновила список країн, звідки польоти тимчасово заборонені, починаючи з 26 серпня. До нього увійшли 43 країни та території, де кількість заражень  на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує 50.

З країн Європи, у ньому - Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово, Північна Македонія, Молдова, Люксембург, з великих світових держав - США, Росія, Китай. 

Наступного разу список буде оновлюватися 1 вересня.

Україна згадана у списку країн, які ймовірно потраплять до "червоної зони" - у зв’язку зі зростанням у них кількості заражень. 

З-поміж європейських країн, у ньому також - Албанія, Бельгія, Хорватія, Франція, Мальта, Монако, Румунія.

"Якщо збережеться тенденція до зростання захворюваності, список може розширитися на ці країни", - зазначено у повідомленні МЗС Польщі. 

Теми: Польщаавіатранспортзаборона


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд продовжує карантин ще на 2 місяці

фотоТанкер "Делфі" нарешті підняли: з лежачого положення у стояче

Кличко веде на вибори свою сурдоперекладачку і Шовковського

Два бійця підірвалися на міні, скинутій з безпілотника - штаб ООС

фото, відеоВ Одесі пробують підняти танкер "Делфі": палуба уже над водою

Аваков: Двох підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем" затримали, ще двоє – в розшуку

Усі новини...
Польща
"Вірус ЛГБТ" – новий скандал у польському уряді
НАТО відреагував на заяви Лукашенка про можливе застосування військ у Білорусі
Глава МЗС Польщі пішов у відставку
Останні новини
14:17
Кабмін знову закриє кордони для іноземців
14:01
Уряд продовжує карантин ще на 2 місяці
14:00
Український додаток вийшов на перше місце в AppStore, випередивши TikTok і Netflix
13:53
фотоТанкер "Делфі" нарешті підняли: з лежачого положення у стояче
13:52
Китайська компанія відкличе позов щодо "зеленого" тарифу в Україні на $500 млн
13:50
У липні держборг України зріс на 3,8% у гривні — дані Мінфіну
13:48
У Чернівцях припинили курсувати тролейбуси: місто у "червоній зоні"
13:44
Комітет домовився з Кравчуком: у Раді буде група щодо законів для миру
13:39
Кличко веде на вибори свою сурдоперекладачку і Шовковського
13:35
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!