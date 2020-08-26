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Польша может запретить авиарейсы из Украины из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Среда, 26 августа 2020, 13:05

Украина на следующей неделе может попасть в список стран, откуда временно запрещены авиарейсы в Польшу, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши.

Накануне Польша обновила список стран, откуда полеты временно запрещены, начиная с 26 августа. В него вошли 43 страны и территории, где количество заражений на 100 000 населения за последние 14 дней превышает 50.

Из стран Европы в нем - Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Косово, Северная Македония, Молдова, Люксембург, из крупных мировых держав - США, Россия, Китай.

В следующий раз список будет обновляться 1 сентября.

Украина упомянута в списке стран, которые вероятно попадут в "красную зону" в связи с ростом в них количества заражений.

Среди европейских стран, в нем также - Албания, Бельгия, Хорватия, Франция, Мальта, Монако, Румыния.

"Если сохранится тенденция к росту заболеваемости, список может быть расширен на эти страны", - говорится в сообщении МИД Польши.

Темы: Польшаавиатранспортзапрет


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