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Відтягував суд: у Київському СІЗО викрили псевдомінера

Середа, 26 серпня 2020, 13:18
Відтягував суд: у Київському СІЗО викрили псевдомінера

У столичному СІЗО викрили псевдомінера, який повідомив про замінування суду, де йому мали обирати запобіжний захід.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва      

Дослівно: "Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним відділом державної установи "Київський слідчий ізолятор" викрито особу, яка 21 серпня 2020 року повідомила неправдиву інформацію про нібито замінування будівлі Шевченківського районного суду Києва". 

Деталі: Псевдомінером виявився ув’язнений 1992 р.н. Чоловік не хотів, аби суд розглядав продовження відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перебуваючи у Шевченківському суді, він з мобільного зателефонував на лінію "102" та повідомив нібито про замінування будівлі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів.

Українська правда
Теми: судСІЗОКиївпрокуратура
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