Відтягував суд: у Київському СІЗО викрили псевдомінера
У столичному СІЗО викрили псевдомінера, який повідомив про замінування суду, де йому мали обирати запобіжний захід.
Джерело: пресслужба прокуратури Києва
Дослівно: "Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним відділом державної установи "Київський слідчий ізолятор" викрито особу, яка 21 серпня 2020 року повідомила неправдиву інформацію про нібито замінування будівлі Шевченківського районного суду Києва".
Деталі: Псевдомінером виявився ув’язнений 1992 р.н. Чоловік не хотів, аби суд розглядав продовження відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перебуваючи у Шевченківському суді, він з мобільного зателефонував на лінію "102" та повідомив нібито про замінування будівлі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).
Перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів.