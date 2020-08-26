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Оттягивал суд: в Киевском СИЗО разоблачили псевдоминера

Среда, 26 августа 2020, 13:18

В столичном СИЗО разоблачили псевдоминера, который сообщил о заминировании суда, где ему должны были избирать меру пресечения.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "Прокуратурой города Киева совместно с оперативным отделом государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" разоблачен человек, который 21 августа 2020 года сообщил ложную информацию о якобы минировании здания Шевченковского районного суда Киева".

Детали: Псевдоминером оказался заключенный 1992 г.р. Мужчина не хотел, чтобы суд рассматривал продолжение в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Находясь в Шевченковском суде, он с мобильного позвонил на линию "102" и сообщил якобы о заминировании здания.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

Украинская правда
Темы: судСИЗОКиевпрокуратура


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