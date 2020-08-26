Кличко веде на вибори свою сурдоперекладачку і Шовковського

Мер Києва Віталій Кличко на з’їзді партії "Удар" представив команду, яку вестиме на місцеві вибори.

Джерело: Кличко на стрімі у Facebook

Деталі: Політик підтвердив, що його партія йтиме на вибори самостійно, але "готова співпрацювати з іншими демократичними силами".

Серед тих, хто йтиме на вибори з Кличком: сурдоперекладач Леся Петровська (працює на брифінгах мера -ред.), адвокат Олексій Шевчук, нардепка 8 скликання від "Удару" Оксана Юринець, керівниця департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, відомий український футболіст Олександр Шовковський.

Сам Шовковський не зміг бути присутнім на зї'зді через підготовку до матчів Ліги нації. Але записав учасникам з'їзду відеозвернення.