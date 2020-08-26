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Кличко веде на вибори свою сурдоперекладачку і Шовковського

Середа, 26 серпня 2020, 13:39
Кличко веде на вибори свою сурдоперекладачку і Шовковського

Мер Києва Віталій Кличко на з’їзді партії "Удар" представив команду, яку вестиме на місцеві вибори.

Джерело: Кличко на стрімі у Facebook

Деталі: Політик підтвердив, що його партія йтиме на вибори самостійно, але "готова співпрацювати з іншими демократичними силами".

 

Серед тих, хто йтиме на вибори з Кличком: сурдоперекладач Леся Петровська (працює на брифінгах мера -ред.), адвокат Олексій Шевчук, нардепка 8 скликання від "Удару" Оксана Юринець, керівниця департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, відомий український футболіст Олександр Шовковський. 

Сам Шовковський не зміг бути присутнім на зї'зді через підготовку до матчів Ліги нації. Але записав учасникам з'їзду відеозвернення. 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориКиївУдарВіталій Кличко
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