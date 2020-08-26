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Кличко ведет на выборы свою сурдопереводчицу и Шовковского

Среда, 26 августа 2020, 13:39

Мэр Киева Виталий Кличко на съезде партии "Удар" представил команду, которую будет вести на местные выборы.

Источник: Кличко на стриме в Facebook

Детали: Политик подтвердил, что его партия пойдет на выборы самостоятельно, но "готова сотрудничать с другими демократическими силами".

 

Среди тех, кто пойдет на выборы с Кличко: сурдопереводчик Леся Петровская (работает на брифингах мэра -ред.), адвокат Алексей Шевчук, нардеп 8 созыва от "Удара" Оксана Юринец, руководитель департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, известный украинский футболист Александр Шовковский.

Сам Шовковский не смог присутствовать на съезде из-за подготовки сбороной Украины к матчам Лиги нации. Но записал участникам съезда видеообращение.

Валентина Романенко, УП
Темы: виборыКиевУдарВиталий Кличко


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