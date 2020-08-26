У Чернівцях припинили курсувати тролейбуси: місто у "червоній зоні"

На вимогу поліції у Чернівцях повністю припинили курсувати тролейбуси, адже місто опинилося у "червоній зоні" через високий рівень захворюваності на коронавірус.

Джерело: Чернівецьке Тролейбусне Управління

Дослівно: "На вимогу поліції Чернівецьке тролейбусне управління припиняє всі перевезення".

Що було раніше: На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 серпня місто Чернівці віднесли до червоної карантинної зони.

25 серпня близько тисячі підприємців, рестораторів, працівників ТРЦ, магазинів, салонів краси тощо вийшли на мітинг проти "червоних" карантинних обмежень під будівлю міської ради Чернівців.

Попри віднесення міста до "червоної зони" 25 серпня міська рада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.