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У Чернівцях припинили курсувати тролейбуси: місто у "червоній" зоні

Середа, 26 серпня 2020, 13:48
У Чернівцях припинили курсувати тролейбуси: місто у червоній зоні

На вимогу поліції у Чернівцях повністю припинили курсувати тролейбуси, адже місто опинилося у "червоній зоні" через високий рівень захворюваності на коронавірус.

Джерело: Чернівецьке тролейбусне управління, "Молодий Буковинець"

Дослівно: "На вимогу поліції Чернівецьке тролейбусне управління припиняє всі перевезення".

Деталі: Місцеве видання з посиланням на виконувач обов’язків директора Чернівецького тролейбусного управління Сергія Івашина повідомляє, що тролейбуси у Чернівцях припинили курсувати після того, як співробітники патрульної поліції намагалися притягнути до відповідальності водія одного з них.

За словами Івашина, поліція заборонила ЧТУ здійснювати перевезення пасажирів, тому що Чернівці знаходяться у "червоній" зоні.

На запитання, чи поліція взяла до уваги рішення міської ради про послаблення карантинних обмежень, посадовець відповів: "Поліція підпорядковується безпосередньо Києву".

Що було раніше: На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 серпня місто Чернівці віднесли до червоної карантинної зони. 

25 серпня близько тисячі підприємців, рестораторів, працівників ТРЦ, магазинів, салонів краси тощо вийшли на мітинг проти "червоних" карантинних обмежень під будівлю міської ради Чернівців.

Попри віднесення міста до "червоної" зони 25 серпня міська рада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

Українська правда
Теми: Чернівцікарантинкоронавірус
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