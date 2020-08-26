Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черновцах прекратили курсировать троллейбусы: город в "красной" зоне

Среда, 26 августа 2020, 13:48
В Черновцах прекратили курсировать троллейбусы: город в красной зоне

По требованию полиции в Черновцах полностью прекратили курсировать троллейбусы, ведь город оказался в "красной зоне" из-за высокого уровня заболеваемости на коронавирус.

Источник: Черновицкое троллейбусное управление, "Молодий Буковинець"

Дословно: "По требованию полиции Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки".

Детали: Местное издание со ссылкой на и.о. директора Черновицкого троллейбусного управления Сергея Ивашина сообщает, что троллейбусы в Черновцах прекратили курсировать после того, как сотрудники патрульной полиции пытались привлечь к ответственности водителя одного из них.

По словам Ивашина, полиция запретила ЧТУ осуществлять перевозки пассажиров, так как Черновцы находятся в "красной" зоне.

На вопрос, приняла ли полиция во внимание решение городского совета об ослаблении карантина, чиновник ответил: "Полиция подчиняется непосредственно Киеву".

Что было раньше: На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа город Черновцы отнесли к красной карантинной зоне. 

25 августа в Черновцах около тысячи предпринимателей, рестораторов, работников ТРЦ, магазинов, салонов красоты и т.д. вышли на митинг против "красных" карантинных ограничений под здание городского совета.

Несмотря на отнесение города к "красной" зоне 25 августа городской совет разрешил работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

Украинская правда
Темы: Черновцыкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Черновцы
В Черновцах патрульные помогли беременной женщине добраться до роддома
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Последние новости
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
Все новости...
Реклама: