В Черновцах прекратили курсировать троллейбусы: город в "красной зоне"

По требованию полиции в Черновцах полностью прекратили курсировать троллейбусы, ведь город оказался в "красной зоне" из-за высокого уровня заболеваемости на коронавирус.

Источник: Черновицкое троллейбусное управление

Дословно: "По требованию полиции Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки".

Что было раньше: На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа город Черновцы отнесли к красной карантинной зоне.

25 августа в Черновцах около тысячи предпринимателей, рестораторов, работников ТРЦ, магазинов, салонов красоты и т.д. вышли на митинг против "красных" карантинных ограничений под здание городского совета.

Несмотря на отнесение города к "красной зоне" 25 августа городской совет разрешил работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.