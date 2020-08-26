Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Черновцах прекратили курсировать троллейбусы: город в "красной зоне"

Среда, 26 августа 2020, 13:48

По требованию полиции в Черновцах полностью прекратили курсировать троллейбусы, ведь город оказался в "красной зоне" из-за высокого уровня заболеваемости на коронавирус.

Источник: Черновицкое троллейбусное управление

Дословно: "По требованию полиции Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки".

Что было раньше: На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа город Черновцы отнесли к красной карантинной зоне. 

25 августа в Черновцах около тысячи предпринимателей, рестораторов, работников ТРЦ, магазинов, салонов красоты и т.д. вышли на митинг против "красных" карантинных ограничений под здание городского совета.

Несмотря на отнесение города к "красной зоне" 25 августа городской совет разрешил работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

Украинская правда
Темы: Черновцыкарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Два бойца подорвались на мине, сброшенной с беспилотника - штаб ООС

фото, видеоВ Одессе пытаются поднять танкер "Делфи": палуба уже над водой

Аваков: Двух подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" задержали, еще двое – в розыске

США предупредили РФ о возможных санкциях из-за Навального

Аваков заявил о задержании подозреваемого в поджоге авто журналистов "Схем"

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Все новости...
Черновцы
В Черновцах протестуют против "красной" карантинной зоны
Из-за коронавируса ОГА отменила торжества ко Дню Независимости в Черновцах
Верховный суд отменил все восстановления мэра Черновцов в должности
Последние новости
13:53
Почти через год после аварии полузатонувший танкер "Делфи" выровняли
13:50
В июле госдолг Украины вырос на 3,8% в гривне - данные Минфина
13:48
В Черновцах прекратили курсировать троллейбусы: город в "красной зоне"
13:44
Комитет договорился с Кравчуком: в Раде будет группа по законам для мира
13:39
Кличко ведет на выборы свою сурдопереводчицу и Шовковского
13:35
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
13:35
Отравление Навального: премьер Британии обещает приложить усилия для наказания виновных
13:18
Оттягивал суд: в Киевском СИЗО разоблачили псевдоминера
13:06
"Месть за Томос Украине": РПЦ решила проповедовать среди папуасов
13:05
Польша может запретить авиарейсы из Украины из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Все новости...