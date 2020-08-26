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Уряд продовжив карантин ще на 2 місяці

Середа, 26 серпня 2020, 14:01

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 серпня

Пряма мова: "Збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. Сьогодні на засіданні ми розглянемо питання про продовження карантину на 2 місяці. Обмеження і зонування територій по кольорам діятимуть щонайменше до 1 листопада. До 31.10 ми продовжимо карантин".

Деталі: На засіданні міністри проголосували вказане рішення одностайно.

Українська правда
Теми: карантинКабінет міністрів


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