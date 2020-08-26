Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.



Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду 26 серпня,

Пряма мова Шмигаля: "Збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. Сьогодні на засіданні ми розглянемо питання про продовження карантину на 2 місяці. Обмеження і зонування територій по кольорам діятимуть щонайменше до 1 листопада. До 31.10 ми продовжимо карантин".

Деталі: На засіданні міністри проголосували вказане рішення одностайно.

Пряма мова Степанова: "Перше - продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року. Також пропонується посилити обмежувальні заходи на території регіонів… з "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки, а саме заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Окрім того ми відпрацювали з Мінкультури заборону проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури, і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності".

Деталі: Також органам місцевого самоврядування надається право на доступ до даних електронного сервісу "Дій вдома" з метою поточного контролю осіб, які підлягають самоізоляції чи обсервації, чи порушили правила карантину.

Документ передбачає продовження для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 жовтня 2020 року.

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