Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.



Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 серпня

Пряма мова: "Збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. Сьогодні на засіданні ми розглянемо питання про продовження карантину на 2 місяці. Обмеження і зонування територій по кольорам діятимуть щонайменше до 1 листопада. До 31.10 ми продовжимо карантин".

Деталі: На засіданні міністри проголосували вказане рішення одностайно.