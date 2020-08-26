Кабинет министров продолжил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа

Прямая речь: "Увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на 2 месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продолжим карантин".

Детали: На заседании министры проголосовали указанное решение единогласно.