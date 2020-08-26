Кабинет министров продолжил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства 26 августа

Прямая речь Шмыгаля: "Увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на 2 месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продолжим карантин".

Детали: На заседании министры проголосовали указанное решение единогласно.

Прямая речь Степанова: "Первое - продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года. Также предлагается усилить ограничительные мероприятия на территории регионов... с "зеленым" уровнем эпидемической опасности, а именно запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность заведений общественного питания с организацией досуга.

Кроме того, мы отработали с Минкультуры запрет проведения концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности".

Детали: Также органам местного самоуправления предоставляется право на доступ к данным электронного сервиса "Дій вдома" с целью текущего контроля за лицами, подлежащими самоизоляции или обсервации, или нарушающих правила карантина.

Документ предусматривает продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 октября 2020 года.