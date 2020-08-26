Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити майже до кінця вересня кордони для іноземних громадян.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 серпня

Пряма мова: "З огляду на рівень захворюваності ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами.

Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб майже до кінця вересня закрити кордони для вїзду іноземних громадян, крім тих, хто мають дозвіл на проживання, є членамим міжнародних та гуманітарних місій, міжнародних екіпажів і т.д. весь перелік сьогодні озвучимо.

Також окремі випадки щодо можливості перетину кордону буде розглядати, у відповідності до закону, голова Державної прикордонної служби України. МЗС поінформує про це рішення наших закордонних партнерів".

Деталі: "За" відповідне рішення проголосували одностайно. Постанову, яку повинні доопрацювати, мають оприлюднити у четвер. Термін її дії - з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.

Перелік іноземців, для яких будуть робити виняток, озвучив очільник МВС Арсен Аваков:

Особи, які прямують на територію України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд протягом 1-2 діб, навчаються в навчальних закладах України, проходять військову службу в ЗСУ, постійно проживають на території нашої країни і мають відповідну посвідку, визнані біженцями або особами, які потребують особливого захисту, є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав та члени їхніх сімей, або прибувають за запрошенням МЗС України.

Водії, члени міжнародних екіпажів вантажно-транспортних засобів, автобусів, повітряних, морських та річкових суден, поїздів, інструктори збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць "Партнерства НАТО", які беруть участь у підготовці підрозділів ЗСУ, або прибувають на запрошення Міноборони, діячі культури, що прибувають на запрошення закладів культури разом із супроводжуючими особами, спортсмени, які прибувають для участі у змаганнях, особи, що здійснюють перевезення гомеопатичних стовбурових клітин для трансплантації, перебувають на лікування в Україну.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов нагадав також про доручення президента Володимира Зеленського щодо підтримку громадян Білорусі у разі їхнього звернення. Аваков запевнив, що це передбачено гуманітарними нормами в постанові.

Шмигаль також додав, що 27 серпня на комісії ТЕБ та НС розглянуть питання щодо заборони масових заходів у вересні на святкуванні юдейського Нового року Рош га-Шана.

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