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Кабмін знову закриє кордони для іноземців

Середа, 26 серпня 2020, 14:17

Кабінет міністрів має намір закрити майже до кінця вересня кордони для іноземних громадян.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 серпня

Пряма мова: З огляду на рівень захворюваності ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами.

Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб майже до кінця вересня закрити кордони для вїзду іноземних громадян, крім тих, хто мають дозвіл на проживання, є членамим міжнародних та гуманітарних місій, міжнародних екіпажів і т.д. весь перелік сьогодні озвучимо.

Також окремі випадки щодо можливості перетину кордону буде розглядати, у відповідності до закону, голова Державної прикордонної служби України. МЗС поінформує про це рішення наших закордонних партнерів".

Деталі: "За" проголосували одностайно. Постанову, яку повинні доопрацювати, мають оприлюднити у четвер. Термін її дії - з 00.00 29 серпня до 00.00 28 вересня.

Шмигаль також додав, що 27 серпня на комісії ТЕБ та НС розглянуть питання щодо заборони масових заходів у вересні на святкуванні юдейського Нового року Рош га-Шана.

Валентина Романенко, УП
Теми: карантинкордонКабінет міністрів


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