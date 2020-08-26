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Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

Среда, 26 августа 2020, 14:17

Кабинет министров намерен закрыть почти до конца сентября границы для иностранных граждан.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа

Прямая речь: Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами.

Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членамим международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и т.д. весь перечень сегодня озвучим.

Также отдельные случаи о возможности пересечения границы будет рассматривать в соответствии с законом, председатель Государственной пограничной службы Украины. МИД проинформирует об этом решении наших зарубежных партнеров".

Детали: "За" соответствующее решение проголосовали единогласно. Постановление, которое должны доработать, должны обнародовать в четверг. Срок его действия - с 00.00 29 августа по 00.00 28 сентября.

Шмыгаль также добавил, что 27 августа на комиссии ТЭБ и ЧС рассмотрят вопрос о запрете массовых мероприятий в сентябре на праздновании иудейского Нового года Рош га-Шана.

Валентина Романенко, УП
Темы: карантинграницаКабинет министров


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