У топ-5 проєктів для розвитку Дніпропетровської області – сафарі-парк

Стратегія розвитку Дніпропетровської області на найближчі роки передбачає розбудову аеропорту "Дніпро", стадіону "Металург", філармонії, офісу з підтримки бізнесу і створення сафарі-парку.

Джерело: голова Дніпропетровської державної адміністрації Олександр Бондаренко під час презентації стратегії регіону за участю президента Володимира Зеленського

Деталі: Голова ОДА назвав топ-5 проєктів по області: аеропорт "Дніпро"; стадіон "Металург" у Кривому Розі, де буде грати відновлена команда "Кривбасу"; обласна філармонія; Офіс євроінтеграції підтримки бізнесу і міжнародного співробітництва, який планують відкрити 2021 року – з підтримкою "Дія бізнес" Мінцифри; найбільший в Україні екопарк – сафарі-парк, який почнуть будувати у вересні.

Загалом, зазначив Бондаренко, в економічному плані увагу зосереджено на аграрній, металургійній та космічній галузях.

За його словами, потрібно будувати заводи з агропереробки, адже Дніпропетровська область – друга за кількістю посівних площ в Україні. Цього року 3 млн тон зернових і зерно-бобових – це рекорд абсолютний за всю історії Україні.

Друге – це металургія, але вона має бути екологічною.

Третє – це розвиток космічної галузі, "щоб (українські) ракети і супутники злітали з понад 30 майданчиків по всьому світу" .

Пряма мова Бондаренка: "По інфраструктурі що ми зробимо у найближчі роки: міжнародний аеропорт Дніпро, який вже почне активно будуватися у вересні – і ми запросимо пана президента на цю подію.

Друге – це річкове сполучення. Місяць назад ми відкрили найбільший в області приватний елеватор із компанією "Нібулон". Є вже плани по відкриттю трьох великих елеваторів, які сполучатимуть нас з усім світом…

Наступне – це дороги. Якщо все вийде, як ми плануємо, то десь 2 тисяч кілометрів разом із "Укравтодором" маємо відремонтувати до 2024 року.

По екології: вже йде екологічний проєкт з убезпечення від радіаційної загрози на Придніпровському хімічному заводі разом із Європейською комісією – ми завершимо цей проєкт і убезпечимо все місто Павлоград і райони від цієї екологічної загрози.

Є великий проєкт по очищенню води – ми забезпечимо понад 100 тисяч населення чистою питною водою. І очищення повітря: на цей рік стоїть завдання на 10% знизити викиди у повітря, а на наступні 7 років – перейти повністю на екологічні технології виробництва металевої продукції".

Інші подробиці: Володимир Зеленський перед презентацією стратегії сказав, що Дніпроптеровщина є для нього рідним краєм і місцем сили, і він переконаний, що вона може стати "місцем сили усієї країни".

Він назвав сильні сторони регіону: гірничо-видобувна промисловість, металургія, енергетика.

Пряма мова Зеленського: "Тривають постійні дискусії стосовно того, якою повинна бути назва Дніпровського регіону. Моя особиста думка, що у вашої області просто немає іншого варіанту, аніж називатися успішною".