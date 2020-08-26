В топ-5 проектов для развития Днепропетровской области – сафари-парк

Стратегия развития Днепропетровской области на ближайшие годы предусматривает развитие аэропорта "Днепр", стадиона "Металлург", филармонии, офиса по поддержке бизнеса и создание сафари-парка.

Источник: глава Днепропетровской государственной администрации Александр Бондаренко во время презентации стратегии региона с участием президента Владимира Зеленского

Детали: Глав ОГА назвал топ-5 проектов по области: аэропорт "Днепр"; стадион "Металлург" в Кривом Роге, где будет играть восстановленная ​команда "Кривбасса"; областная филармония; Офис евроинтеграции поддержки бизнеса и международного сотрудничества, который планируют открыть в 2021 году – при поддержке "Дія бізнес" Минцифры; крупнейший в Украине экопарк – сафари-парк, который начнут строить в сентябре.

В целом, отметил Бондаренко, в экономическом плане внимание сосредоточено на аграрной, металлургической и космической отраслях.

По его словам, нужно строить заводы по агропереработке, ведь Днепропетровская область – вторая по количеству посевных площадей в Украине. В этом году 3 млн тонн зерновых и зерно-бобовых – это рекорд абсолютный за всю истории Украины.

Второе – это металлургия, но она должна быть экологичной.

Третье – это развитие космической отрасли, "чтобы (украинские) ракеты и спутники взлетали из более 30 площадках по всему миру".

Прямая речь Бондаренко: "По инфраструктуре мы сделаем в ближайшие годы: международный аэропорт Днепр, который уже начнет активно строиться в сентябре, – и мы пригласим господина президента на это событие.

Второе – это речное сообщение. Месяц назад мы открыли крупнейший в области частный элеватор с компанией "Нибулон". Есть уже планы по открытию трех крупных элеваторов, которые будут соединять нас со всем миром...

Следующее – это дороги. Если все получится, как мы планируем, то где-то 2 тысяч километров вместе с "Укравтодором" должны отремонтировать до 2024 года.

По экологии: уже идет экологический проект по обеспечению безопасности от радиационной угрозы на Приднепровском химическом заводе вместе с Европейской комиссией – мы завершим этот проект и обезопасим весь город Павлоград и районы от этой экологической угрозы.

Есть большой проект по очистке воды – мы обеспечим более 100 тысяч населения чистой питьевой водой. И очистка воздуха: на этот год стоит задача на 10% снизить выбросы в атмосферу, а на следующие 7 лет – перейти полностью на экологичные технологии производства металлической продукции".

Другие подробности: Владимир Зеленский перед презентацией стратегии сказал, что Днепропетровская область является для него родным краем и местом силы, и он убежден, что она может стать "местом силы всей страны".

Он назвал сильные стороны региона: горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика.

Прямая речь Зеленского: "Продолжаются постоянные дискуссии о том, как должен называться Днепровский регион. Мое личное мнение, что у вашей области просто нет другого варианта, кроме как называться успешной".