Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В "Борисполі" встановили систему автоскринінгу температури за 1 млн

Середа, 26 серпня 2020, 16:15

В аерпорту "Бориспіль" встановили систему температурного скринінгу, надану українським прикордонникам Євросоюзом.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Загальна вартість обладнання складає 1 мільйон гривень.

Система температурного скринінгу упродовж декількох днів вже працює на одному з напрямів в аеропорту "Бориспіль".

Вона допомагає прикордонникам виявляти пасажирів із симптомами лихоманки, мінімально порушуючи звичну роботу аеропорту та зменшуючи ризик подальшого поширення інфекції, оскільки дає можливість миттєвого безконтактного вимірювання температури у пасажирів на відстані.

Українська правда
Теми: кордонкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоНобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна

Уряд призначив нового керівника "Укрзалізниці"

Кабмін знову закриває кордони для іноземців

оновленоУряд продовжив карантин ще на 2 місяці і посилив обмеження

фотоТанкер "Делфі" нарешті підняли: з лежачого положення у стояче

Кличко веде на вибори свою сурдоперекладачку і Шовковського

Усі новини...
кордон
Кабмін знову закриває кордони для іноземців
Уряд хоче на 30 днів заборонити в’їзд іноземцям з "червоних" країн
Прикордонна служба запевнила, що надійно охороняє кордон із Білоруссю
Останні новини
16:57
Економічний форум у Давосі відклали на пів року
16:56
Через наїзд майора двоє курсанток втратили ноги, третя – з переломами
16:46
В окупованому Сімферополі з кранів йде вода іржавого кольору
16:45
Lufthansa Group дозволила змінювати без штрафу всі нові квитки
16:43
Генсек НАТО вірить висновкам німецьких медиків про отруєння Навального
16:33
Затверджений Кабміном голова Черкаської ОДА хоче запустити експрес Київ-Черкаси
16:29
ПЦУ попросила допомоги ООН для українських вірян в окупованому Криму
16:28
Мінекономіки скерувало 323 млн аграріям на часткову компенсацію відсотків за кредитами
16:15
фото, відеоВ "Борисполі" встановили систему автоскринінгу температури за 1 млн
15:49
Зеленський порівняв "Південмаш" та "SpaceX"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!