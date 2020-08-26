В "Борисполі" встановили систему автоскринінгу температури за 1 млн

В аерпорту "Бориспіль" встановили систему температурного скринінгу, надану українським прикордонникам Євросоюзом.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Загальна вартість обладнання складає 1 мільйон гривень.

Система температурного скринінгу упродовж декількох днів вже працює на одному з напрямів в аеропорту "Бориспіль".

Вона допомагає прикордонникам виявляти пасажирів із симптомами лихоманки, мінімально порушуючи звичну роботу аеропорту та зменшуючи ризик подальшого поширення інфекції, оскільки дає можливість миттєвого безконтактного вимірювання температури у пасажирів на відстані.