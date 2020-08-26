Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Борисполе" установили систему автоскрининга температуры за 1 млн

Среда, 26 августа 2020, 16:15
В Борисполе установили систему автоскрининга температуры за 1 млн

В аэрпорту "Борисполь" установили систему температурного скрининга, предоставленную украинским пограничникам Евросоюзом.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Общая стоимость оборудования составляет 1 миллион гривен.

Система температурного скрининга в течение нескольких дней уже работает на одном из направлений в аэропорту "Борисполь".

Она помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции, поскольку дает возможность мгновенного бесконтактного измерения температуры у пассажиров на расстоянии.

Украинская правда
Темы: границакарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
граница
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
На Житомирщине в лесу погиб мужчина: поехал по чернику на заминированную территорию
Последние новости
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
Все новости...
Реклама: