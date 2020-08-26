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ПЦУ попросила допомоги ООН для українських вірян в окупованому Криму

Середа, 26 серпня 2020, 16:29
ПЦУ попросила допомоги ООН для українських вірян в окупованому Криму

Представники Православної церкви України звернулися до Ради безпеки ООН, закликаючи захистити українську громаду в окупованому Криму та повернути Росію в правове поле.

Джерело: ПЦУ у Facebook

Деталі: На зустрічі церковників, представників ООН, постійного представника президента України в АР Крим, дипломатичного корпусу в Україні, народних депутатів України, урядовців обговорили долю Криму та Кримської єпархії ПЦУ.

Наразі країна-агресор порушує рішення комітету ООН з прав людини та всі норми міжнародного права, здійснюючи тиск, залякуючи та відкриваючи незаконні провадження щодо релігійної громади ПЦУ у Криму.

За словами владики Климента, служіння будь-якого священника у Криму, якщо він не зареєстрований на території Російської Федерації, вважаються "незаконною місіонерською діяльністю".

Впродовж останніх кількох місяців утиски свободи віросповідання набули насильницького характеру: так, центр Кримської єпархії Православної Церкви України – кафедральний храм святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі – було розграбовано після "рішення суду". Держава-окупант вимагає також знесення храму в Євпаторії.

Пряма мова Климента: "Я звертаюся до світового співтовариства: допоможіть нам зберегти Православну Церкву. Допоможіть нам зберегти українську громаду. Допоможіть повернути Росію у правове поле, щоб вони виконали міжнародні домовленості".

Пряма мова предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія: "Днями ми відзначили 29-ту річницю відновлення незалежності України. Дай Бог, щоб на наступну річницю ми всі могли зібратися і проспівати наш гімн, піднімаючи український прапор над українським Кримом. Дехто скаже, що це нездійсненна мрія, але якщо ми будемо вірити в це і мати надію на Всевишнього, працювати, єднаючи зусилля, то, звичайно, що ми цього зможемо досягнути.

Тому що Господь може змінити все в одну мить. Мало хто вірив у те, що Україна здобуде незалежність. Так само мало хто вірить зараз, що Крим може невдовзі повернутися. Але якби ми не вірили і не були б у цьому переконані, ми б тут не зібралися. Це свідчить про духовну силу, а якщо ми духовно сильні – ми незламні".

Українська правда
Теми: церкваКримООН
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