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ПЦУ попросила помощи ООН для украинских верующих в оккупированном Крыму

Среда, 26 августа 2020, 16:29
ПЦУ попросила помощи ООН для украинских верующих в оккупированном Крыму

Представители Православной церкви Украины обратились в Совет безопасности ООН, призывая защитить украинскую общину в оккупированном Крыму и вернуть Россию в правовое поле.

Источник: ПЦУ в Facebook

Детали: На встрече церковников, представителей ООН, постоянного представителя президента Украины в АР Крым, дипломатического корпуса в Украине, народных депутатов Украины, членов правительства обсудили судьбу Крыма и Крымской епархии ПЦУ.

Сейчас страна-агрессор нарушает решение комитета ООН по правам человека и все нормы международного права, осуществляя давление, запугивая и открывая незаконные производства относительно религиозной общины ПЦУ в Крыму.

По словам владыки Климента, служение любого священника в Крыму, если он не зарегистрирован на территории Российской Федерации, считаются "незаконной миссионерской деятельностью".

В течение последних нескольких месяцев ущемление свободы вероисповедания приобрели насильственный характер: так, центр Крымской епархии Православной церкви Украины - кафедральный храм святых Владимира и Ольги в г. Симферополе. - был разграблен после "решения суда". Государство-оккупант требует также снести храм в Евпатории.

Прямая речь Климента: "Я обращаюсь к мировому сообществу: помогите нам сохранить Православную церковь. Помогите нам сохранить украинскую общину. Помогите вернуть Россию в правовое поле, чтобы они выполнили международные договоренности".

Прямая речь предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания: "На днях мы отметили 29-ю годовщину независимости Украины. Дай Бог, чтобы на следующую годовщину мы все могли собраться и спеть наш гимн, поднимая украинский флаг над украинским Крымом. Кто-то скажет, что это несбыточная мечта, но если мы будем верить в это и надеяться на Всевышнего, работать, объединяя усилия, то, конечно, мы этого сможем достичь.

Потому что Господь может изменить все в одно мгновение. Мало кто верил в то, что Украина получит независимость. Так же мало кто верит сейчас, что Крым может вскоре вернуться. Но если бы мы не верили и не были бы в этом убеждены, мы бы здесь не собрались. Это свидетельствует о духовной силе, а если мы духовно сильные - мы несокрушимы".

Украинская правда
Темы: церковьКрымООН
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