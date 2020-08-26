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Генсек НАТО вірить висновкам німецьких медиків про отруєння Навального

Середа, 26 серпня 2020, 16:43

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав провести розслідування обставин отруєння російського опозиційного політика Алексєя Навального, заявивши, що висновки німецьких медиків про токсичну речовину в його тілі заслуговують на довіру.

Про це Столтенберг сказав у середу журналістам у Берліні перед зустріччю міністрів оборони ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

"У нас немає причин сумніватися у висновках лікарів в лікарні (Шаріте, де перебуває Навальний - ЄП.). Зараз нам потрібне прозоре розслідування, щоб з'ясувати, що сталося, і переконатися, що винні понесли відповідальність", - сказав Столтенберг під час спілкування з пресою.

Він додав, що бажає швидкого одужання політику та вітає зусилля Німеччини, яка йому допомагає.

Нагадаємо, у понеділок 24 серпня берлінська клініка Charite заявила, що результати обстеження російського опозиціонера Алексєя Навального вказують на його отруєння. 

Реагуючи на цю заяву, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявили про необхідність прозорого розслідування отруєння Навального. 

США попередили Росію про можливі санкції, якщо підтвердиться версія про причетність російської влади до отруєння опозиціонера.

Теми: НавальнийНАТОНімеччина
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