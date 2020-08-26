Генсек НАТО вірить висновкам німецьких медиків про отруєння Навального
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав провести розслідування обставин отруєння російського опозиційного політика Алексєя Навального, заявивши, що висновки німецьких медиків про токсичну речовину в його тілі заслуговують на довіру.
Про це Столтенберг сказав у середу журналістам у Берліні перед зустріччю міністрів оборони ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"У нас немає причин сумніватися у висновках лікарів в лікарні (Шаріте, де перебуває Навальний - ЄП.). Зараз нам потрібне прозоре розслідування, щоб з'ясувати, що сталося, і переконатися, що винні понесли відповідальність", - сказав Столтенберг під час спілкування з пресою.
Нагадаємо, у понеділок 24 серпня берлінська клініка Charite заявила, що результати обстеження російського опозиціонера Алексєя Навального вказують на його отруєння.
Реагуючи на цю заяву, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявили про необхідність прозорого розслідування отруєння Навального.
США попередили Росію про можливі санкції, якщо підтвердиться версія про причетність російської влади до отруєння опозиціонера.