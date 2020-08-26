Генсек НАТО верит выводам немецких медиков об отравлении Навального
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал провести расследование обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, заявив, что выводы немецких медиков о токсичном веществе в его организме заслуживают доверия.
Об этом Столтенберг сказал в среду журналистам в Берлине перед встречей министров обороны ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"У нас нет причин сомневаться в выводах врачей в больнице (Шарите, где находится Навальный. - ЕП). Сейчас нам нужно прозрачное расследование, чтобы выяснить, что произошло, и убедиться, что виновные понесли ответственность", - сказал Столтенберг во время общения с прессой.
Напомним, в понедельник 24 августа берлинская клиника Charite заявила, что результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального указывают на его отравление.
Реагируя на это заявление, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о необходимости прозрачного расследования отравления Навального.
США предупредили Россию о возможных санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению оппозиционера.