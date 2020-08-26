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В окупованому Сімферополі з кранів йде вода іржавого кольору

Середа, 26 серпня 2020, 16:46

В окупованому Криму жителі Сімферополя і Сімферопольського району скаржаться на каламутну воду з кранів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Крим.Реаліі"

Деталі: Користувачі соцмереж викладають фотографії води з-під крана, яка може бути від кольору неміцного зеленого чаю до кольору персикового соку. У деяких з крана йде іржа.

В регіоні водойми обміліли через посуху. Воду на очисних станціях потрібно промивати двічі на добу, щоб позбутися від іржі і домішок, але зараз це "недозволена розкіш", пояснила компанія-постачальник "Вода Криму".

Пряма мова гендиректора цього підприємства Володимира Баженова: "На вході в очисні споруди на Петровських скелях і Партизанському водосховищі каламутність підкралася до 10-ти міліграмів. Причому з кожним днем, з кожною годиною на якусь вихідну величину вода стає гірше. Горизонти опускаються, чисту воду ми забираємо, а мул, який знаходиться у водосховищах, залишається. Плюс при такій температурі починається цвітіння синьо-зелених водоростей. в результаті ми маємо таку воду".

Деталі: За його словами, очисні станції міста з такою концентрацією домішок могли б впоратися, якби не дефіцит води.

Баженов відзначає, що на даний момент фільтри на очисних спорудах миються один раз на добу. На це витрачається п'ять тисяч кубометрів води, які скидаються в каналізацію. Промивати фільтри частіше не дозволяють рештки водних запасів.

У Сімферополі та 39 найближчих населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів ввели графік подачі води з 24 серпня. До 7-вересня споживання повинне знизитися зі 160 000 кубометрів на добу до 100 000. Більшість домогосподарств отримують воду тільки вранці і ввечері.

"Вода Криму" називає такі дії вимушеними і пов'язує їх із посушливим роком.

Основні джерела води для адміністративного центру АРК - три водосховища: Сімферопольське ємністю 36 млн кубометрів, Партизанське на 34 млн кубометрів і Аянське на 3,9 млн кубометрів. Два перших зараз заповнені приблизно на 20%. Водовтрати в мережах півострова досягають, за різними даними, від 50 до 80%.

Режим НС в місті вводити не збираються, закривати автомийки та установи громадського харчування - поки теж.

До окупації Криму Північно-Кримський канал забезпечував близько 85% потреб півострова в прісній воді.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Теми: Кримвода


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