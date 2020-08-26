Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В оккупированном Симферополе из кранов течет вода ржавого цвета

Среда, 26 августа 2020, 16:46

В оккупированном Крыму жители Симферополя и Симферопольского района жалуются на мутную воду из кранов.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Крым.Реалии"

Детали: Пользователи соцсетей выкладывают фотографии воды из-под крана, которая может быть от цвета некрепкого зеленого чая до цвета персикового сока. У некоторых из крана идет ржавчина.

В регионе водоемы обмелели из-за засухи. Воду на очистных станциях нужно промывать дважды в сутки, чтобы избавиться от ржавчины и примесей, но сейчас это "непозволительная роскошь", объяснила компания-поставщик "Вода Крыма".

Прямая речь гендиректора этого предприятия Владимира Баженова: "На входе в очистные сооружения на Петровских скалах и Партизанском водохранилище мутность подкралась к 10-ти миллиграммам. Причем с каждым днем, с каждым часом на какую-то исходную величину вода становится хуже. Горизонты опускаются, чистую воду мы забираем, а ил, который находится в водохранилищах, остается. Плюс при такой температуре начинается цветение сине-зеленых водорослей. В результате мы имеем такую воду".

Детали: По его словам, очистные станции города с такой концентрацией примесей могли бы справиться, если бы не дефицит воды.

Баженов отмечает, что на данный момент фильтры на очистных сооружениях моются один раз в сутки. На это расходуется пять тысяч кубометров воды, которые сбрасываются в канализацию. Промывать фильтры чаще не позволяют оставшиеся водные запасы.

В Симферополе и 39 ближайших населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели график подачи воды с 24 августа. К 7 сентября потребление должно снизиться со 160 000 кубометров в сутки до 100 000. Большинство домохозяйств получают воду только утром и вечером.

"Вода Крыма" называет такие действия вынужденными и связывает их с засушливым годом.

Основные источники воды для административного центра АРК - три водохранилища: Симферопольское емкостью 36 млн кубометров, Партизанское на 34 млн кубометров и Аянское на 3,9 млн кубометров. Два первых сейчас заполнены примерно на 20%. Водопотери в сетях полуострова достигают, по разным данным, от 50 до 80%.

Режим ЧС в городе вводить не собираются, закрывать автомойки и учреждения общепита - пока тоже.

До оккупации Крыма Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Темы: Крымвода


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

обновленоКабмин продолжил карантин еще на 2 месяца и усилил ограничения

фотоТанкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Кличко ведет на выборы свою сурдопереводчицу и Шовковского

Все новости...
Крым
ПЦУ попросила помощи ООН для украинских верующих в оккупированном Крыму
Пусть РФ сама снабжает водой украденные предприятия в Крыму – секретарь СНБО
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Последние новости
17:59
Минэкономики спрогнозировало курс гривни, инфляцию и рост цен на "комуналку"
17:46
COVID-19 обнаружили у заместителя мэра Одессы
17:44
Гривня немного просела на закрытии межбанка
17:36
Украина возобновляет работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом
17:26
В Минске обыскивают дом, где жил оппозиционер Цепкало
16:57
Экономический форум в Давосе отложили на полгода
16:56
Из-за наезда майора двое курсанток лишились ног, третья – с переломами
16:46
В оккупированном Симферополе из кранов течет вода ржавого цвета
16:45
Lufthansa Group разрешила менять без штрафа все новые билеты
16:43
Генсек НАТО верит выводам немецких медиков об отравлении Навального
Все новости...