В оккупированном Симферополе из кранов течет вода ржавого цвета

В оккупированном Крыму жители Симферополя и Симферопольского района жалуются на мутную воду из кранов.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Крым.Реалии"

Детали: Пользователи соцсетей выкладывают фотографии воды из-под крана, которая может быть от цвета некрепкого зеленого чая до цвета персикового сока. У некоторых из крана идет ржавчина.

В регионе водоемы обмелели из-за засухи. Воду на очистных станциях нужно промывать дважды в сутки, чтобы избавиться от ржавчины и примесей, но сейчас это "непозволительная роскошь", объяснила компания-поставщик "Вода Крыма".

Прямая речь гендиректора этого предприятия Владимира Баженова: "На входе в очистные сооружения на Петровских скалах и Партизанском водохранилище мутность подкралась к 10-ти миллиграммам. Причем с каждым днем, с каждым часом на какую-то исходную величину вода становится хуже. Горизонты опускаются, чистую воду мы забираем, а ил, который находится в водохранилищах, остается. Плюс при такой температуре начинается цветение сине-зеленых водорослей. В результате мы имеем такую воду".

Детали: По его словам, очистные станции города с такой концентрацией примесей могли бы справиться, если бы не дефицит воды.

Баженов отмечает, что на данный момент фильтры на очистных сооружениях моются один раз в сутки. На это расходуется пять тысяч кубометров воды, которые сбрасываются в канализацию. Промывать фильтры чаще не позволяют оставшиеся водные запасы.

В Симферополе и 39 ближайших населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели график подачи воды с 24 августа. К 7 сентября потребление должно снизиться со 160 000 кубометров в сутки до 100 000. Большинство домохозяйств получают воду только утром и вечером.

"Вода Крыма" называет такие действия вынужденными и связывает их с засушливым годом.

Основные источники воды для административного центра АРК - три водохранилища: Симферопольское емкостью 36 млн кубометров, Партизанское на 34 млн кубометров и Аянское на 3,9 млн кубометров. Два первых сейчас заполнены примерно на 20%. Водопотери в сетях полуострова достигают, по разным данным, от 50 до 80%.

Режим ЧС в городе вводить не собираются, закрывать автомойки и учреждения общепита - пока тоже.

До оккупации Крыма Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.

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