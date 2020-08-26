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В Мінську обшукують дім, де жив опозиціонер Цепкало

Середа, 26 серпня 2020, 17:26

Мінський будинок, де жила родина учасника виборчої президентської кампанії в Білорусі Валерія Цепкала до еміграції, проводиться обшук.

Джерело: керівник пресслужби Цепкала Олексій Урбан у коментарі "Радыё Свабода"

Пряма мова: "Тітка Вероніка зараз живе в цьому будинку, вона опікується будинком. Оскільки Валерій та Вероніка Цепкало з дітьми за кордоном, важко з’ясувати подробиці та причини. Але сама Вероніка мені це підтвердила".

Деталі: Зазначається, що зараз будинок належить лізинговій компанії, перед виборами Валерій Цепкало продав його.

Нагадаємо: 24 липня кандидат у президенти Білорусі Валер Цепкало покинув Білорусь разом із дітьми. За словами Цепкала, його друзі в правоохоронних органах попередили, що заплановано його арешт.

Крім того, за словами Цепкалів, прокурори приїжджали до школи, де навчаються їхні діти, і вимагали, щоб вчителі, директорка та директор школи підписали деякі документи проти одного з дітей. Генпрокуратура РБ заперечувала слова Цепкала.

9 серпня стало відомо, що Вероніка Цепкала також покинула Білорусь.

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Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: Білорусь


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