В Мінську обшукують дім, де жив опозиціонер Цепкало
Мінський будинок, де жила родина учасника виборчої президентської кампанії в Білорусі Валерія Цепкала до еміграції, проводиться обшук.
Джерело: керівник пресслужби Цепкала Олексій Урбан у коментарі "Радыё Свабода"
Пряма мова: "Тітка Вероніка зараз живе в цьому будинку, вона опікується будинком. Оскільки Валерій та Вероніка Цепкало з дітьми за кордоном, важко з’ясувати подробиці та причини. Але сама Вероніка мені це підтвердила".
Деталі: Зазначається, що зараз будинок належить лізинговій компанії, перед виборами Валерій Цепкало продав його.
Нагадаємо: 24 липня кандидат у президенти Білорусі Валер Цепкало покинув Білорусь разом із дітьми. За словами Цепкала, його друзі в правоохоронних органах попередили, що заплановано його арешт.
Крім того, за словами Цепкалів, прокурори приїжджали до школи, де навчаються їхні діти, і вимагали, щоб вчителі, директорка та директор школи підписали деякі документи проти одного з дітей. Генпрокуратура РБ заперечувала слова Цепкала.
9 серпня стало відомо, що Вероніка Цепкала також покинула Білорусь.
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Передісторія:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.