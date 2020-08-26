В Мінську обшукують дім, де жив опозиціонер Цепкало

Мінський будинок, де жила родина учасника виборчої президентської кампанії в Білорусі Валерія Цепкала до еміграції, проводиться обшук.

Джерело: керівник пресслужби Цепкала Олексій Урбан у коментарі "Радыё Свабода"

Пряма мова: "Тітка Вероніка зараз живе в цьому будинку, вона опікується будинком. Оскільки Валерій та Вероніка Цепкало з дітьми за кордоном, важко з’ясувати подробиці та причини. Але сама Вероніка мені це підтвердила".

Деталі: Зазначається, що зараз будинок належить лізинговій компанії, перед виборами Валерій Цепкало продав його.

Нагадаємо: 24 липня кандидат у президенти Білорусі Валер Цепкало покинув Білорусь разом із дітьми. За словами Цепкала, його друзі в правоохоронних органах попередили, що заплановано його арешт.

Крім того, за словами Цепкалів, прокурори приїжджали до школи, де навчаються їхні діти, і вимагали, щоб вчителі, директорка та директор школи підписали деякі документи проти одного з дітей. Генпрокуратура РБ заперечувала слова Цепкала.

9 серпня стало відомо, що Вероніка Цепкала також покинула Білорусь.

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