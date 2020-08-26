В Минске обыскивают дом, где жил оппозиционер Цепкало

Минский дом, где жила семья участника избирательной президентской кампании в Беларуси Валерия Цепкало до эмиграции, проводится обыск.

Источник: руководитель пресс-службы Цепкало Алексей Урбан в комментарии "Радыё Свабода"

Прямая речь: "Тетя Вероника сейчас живет в этом доме, она занимается домом. Поскольку Валерий и Вероника Цепкало с детьми за рубежом, трудно выяснить подробности и причины. Но сама Вероника мне это подтвердила".

Детали: Отмечается, что сейчас дом принадлежит лизинговой компании, перед выборами Валерий Цепкало продал его.

Напомним: 24 июля кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало покинул Беларусь вместе с детьми. По словам Цепкало, его друзья в правоохранительных органах предупредили, что запланирован его арест.

Кроме того, по словам Цепкало, прокуроры приезжали в школу, где учатся их дети, и требовали, чтобы учителя, директор и директор школы подписали некоторые документы против одного из детей. Генпрокуратура РБ возражала словам Цепкало.

9 августа стало известно, что Вероника Цепкало также покинула Беларусь.

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