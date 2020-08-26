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Україна відновлює роботу КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом

Середа, 26 серпня 2020, 17:36

26 серпня Кабмін ухвалив рішення скасувати обмеження на адмінкордоні з окупованим Кримом, який запровадили на початку серпня через пандемію коронавірусу.

Джерело: Представництво президента в АР Крим

Деталі: Згідно з рішенням Кабміну, починаючи з 00:00 29 серпня (субота) припиняє дію розпорядження №979 "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19".

Нагадаємо: 8 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове припинення до кінця літа роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом. Воно спрямоване на запобігання поширенню на території України COVID-19.

Українська правда
Теми: УкраїнаКримокупаціякоронавірус


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