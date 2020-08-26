Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина возобновляет работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

Среда, 26 августа 2020, 17:36

26 августа Кабмин принял решение отменить ограничения на админгранице с оккупированным Крымом, который ввели в начале августа из-за пандемии коронавируса.

Источник: Представительство президента в АР Крым

Детали: Согласно решению Кабмина, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие распоряжения №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя, и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Напомним: 8 августа Кабинет министров принял решение о временном прекращении до конца лета работы КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Оно направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Украинская правда
Темы: УкраинаКрымоккупациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

обновленоКабмин продолжил карантин еще на 2 месяца и усилил ограничения

фотоТанкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Кличко ведет на выборы свою сурдопереводчицу и Шовковского

Все новости...
Украина
Украинское приложение вышло на первое место в AppStore, опередив TikTok и Netflix
В июле госдолг Украины вырос на 3,8% в гривне - данные Минфина
Зеленский: думаю, ЕС действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС
Последние новости
17:59
Минэкономики спрогнозировало курс гривни, инфляцию и рост цен на "комуналку"
17:46
COVID-19 обнаружили у заместителя мэра Одессы
17:44
Гривня немного просела на закрытии межбанка
17:36
Украина возобновляет работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом
17:26
В Минске обыскивают дом, где жил оппозиционер Цепкало
16:57
Экономический форум в Давосе отложили на полгода
16:56
Из-за наезда майора двое курсанток лишились ног, третья – с переломами
16:46
В оккупированном Симферополе из кранов течет вода ржавого цвета
16:45
Lufthansa Group разрешила менять без штрафа все новые билеты
16:43
Генсек НАТО верит выводам немецких медиков об отравлении Навального
Все новости...