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Украина возобновляет работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

Среда, 26 августа 2020, 17:36
Украина возобновляет работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

26 августа Кабмин принял решение отменить ограничения на админгранице с оккупированным Крымом, который ввели в начале августа из-за пандемии коронавируса.

Источник: Представительство президента в АР Крым

Детали: Согласно решению Кабмина, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие распоряжения №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя, и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Напомним: 8 августа Кабинет министров принял решение о временном прекращении до конца лета работы КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Оно направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Украинская правда
Темы: УкраинаКрымоккупациякоронавирус
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