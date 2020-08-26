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Росія готує до реєстрації вже другу вакцину від COVID-19

Середа, 26 серпня 2020, 18:11

Віцепрем'єр РФ Тетяна Голікова доповіла президенту Росії Володимиру Путіну, що російська вакцина від коронавірусу "ЕпіВакКорона", яку готує ДНЦ "Вектор" Росспоживнагляду, може отримати реєстрацію вже в кінці вересня - на початку жовтня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Голікової: "В кінці вересня ми плануємо, що будуть завершені клінічні дослідження ще однієї вакцини російського виробництва на базі державного наукового центру "Вектор". Ця вакцина на основі пептидних антигенів отримала назву "ЕпіВакКорона", і, думаю, що в кінці вересня – початку жовтня вона також буде зареєстрована".

Деталі: Вона каже, що за результатами клінічних досліджень I та II стадій ускладнень після вакцинації немає. Голікова повідомляє, що придбати російську вакцину проти коронавірусу хочуть багато країн: "Серед країн, які звернулися до нас – і Білорусь, і Азербайджан, і Бразилія, і Венесуела, і Казахстан, і низка інших держав".

Нагадаємо: В українському Міністерстві охорони здоров'я раніше наголошували, що обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною та безпечною.

При цьому іноземні експерти висловили стурбованість через прискорені темпи випробувань вакцини в Росії, а також незначну кількість людей, які брали участь у випробуваннях. У свою чергу, у Всесвітній організації охорони здоров'я переконані, що допуск російської вакцини до наявних результатів великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяРосія


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