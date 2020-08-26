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Россия готовит к регистрации уже вторую вакцину от COVID-19

Среда, 26 августа 2020, 18:11
Россия готовит к регистрации уже вторую вакцину от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину, что российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", которую готовит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрацию уже в конце сентября - начале октября.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Голиковой: "В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе государственного научного центра "Вектор". Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название "ЭпиВакКорона", и думаю, что в конце сентября – начале октября она также будет зарегистрирована".

Детали: Она говорит, что по результатам клинических исследований I и II стадий осложнений у вакцинируемых нет. Голикова сообщает, что приобрести российскую вакцину против коронавируса хотят многие страны: "Среди обратившихся к нам стран - и Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и Казахстан, и ряд других государств".

Напомним: В украинском Министерстве здравоохранения ранее отмечали, что ограниченные данные о ходе клинических испытаний не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной.

При этом иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России, а также незначительным количеством людей, которые принимали участие в испытаниях. В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что допуск российской вакцины к имеющимся результатам крупных клинических исследований противоречит международной практике.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияРосcия
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