Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Россия готовит к регистрации уже вторую вакцину от COVID-19

Среда, 26 августа 2020, 18:11

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину, что российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", которую готовит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрацию уже в конце сентября - начале октября.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Голиковой: "В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе государственного научного центра "Вектор". Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название "ЭпиВакКорона", и думаю, что в конце сентября – начале октября она также будет зарегистрирована".

Детали: Она говорит, что по результатам клинических исследований I и II стадий осложнений у вакцинируемых нет. Голикова сообщает, что приобрести российскую вакцину против коронавируса хотят многие страны: "Среди обратившихся к нам стран - и Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и Казахстан, и ряд других государств".

Напомним: В украинском Министерстве здравоохранения ранее отмечали, что ограниченные данные о ходе клинических испытаний не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной.

При этом иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России, а также незначительным количеством людей, которые принимали участие в испытаниях. В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что допуск российской вакцины к имеющимся результатам крупных клинических исследований противоречит международной практике.

Темы: коронавирусэпидемияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

обновленоКабмин продолжил карантин еще на 2 месяца и усилил ограничения

фотоТанкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Кличко ведет на выборы свою сурдопереводчицу и Шовковского

Все новости...
коронавирус
Украина возобновляет работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом
В Черновцах прекратили курсировать троллейбусы: город в "красной" зоне
В столице почти сотня больных COVID-19 за сутки
Последние новости
18:14
Исполняется месяц, как молчит тяжелая артиллерия на Донбассе - штаб ООС
18:11
Россия готовит к регистрации уже вторую вакцину от COVID-19
17:59
Минэкономики спрогнозировало курс гривни, инфляцию и рост цен на "комуналку"
17:46
COVID-19 обнаружили у заместителя мэра Одессы
17:44
Гривня немного просела на закрытии межбанка
17:36
Украина возобновляет работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом
17:26
В Минске обыскивают дом, где жил оппозиционер Цепкало
16:57
Экономический форум в Давосе отложили на полгода
16:56
Из-за наезда майора двое курсанток лишились ног, третья – с переломами
16:46
В оккупированном Симферополе из кранов течет вода ржавого цвета
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!