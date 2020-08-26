Заборона на в’їзд іноземців до України не стосуватиметься білорусів – нардеп

Білоруси матимуть змогу і надалі в’їжджати в Україну незважаючи на закриття кордонів для іноземців до кінця вересня.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив народний депутат Олексій Гончаренко за результатами засідання уряду, на якому він був присутній.

Він розповів, що від час засідання міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов оголосив, що є прохання президента Зеленського, щоб лишити допуск для білорусів, які постраждали через останні події в Білорусі.

"Допуск білорусів, що постраждали від режиму планують здійснювати із формулюванням "з гуманітарних причин". Рішення про те, чи пропускати конкретного громадянина буде ухвалюватися індивідуально на рівні Держприкордонслужби" – повідомив Гончаренко.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям через ситуацію з коронавірусом, але з винятками для транзиту та низки категорій.

Олексій Гончаренко, зокрема, уточнив, що заборона в’їзду також не буде поширюватися на всіх, хто має документи на проживання в Україні.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна полегшити умови в’їзду для білорусів з огляду на напружену ситуацію в країні.