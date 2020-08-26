Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Запрет на въезд иностранцев в Украину не будет касаться белорусов – нардеп

Среда, 26 августа 2020, 18:31

Белорусы смогут и в дальнейшем въезжать в Украину несмотря на закрытие границ для иностранцев до конца сентября.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по результатам заседания правительства, на котором он присутствовал.

Он рассказал, что в ходе заседания министр Кабинета министров Олег Немчинов объявил, что есть просьба президента Зеленского, чтобы оставить допуск для белорусов, которые пострадали за последние события в Беларуси.

"Допуск белорусов, пострадавших от режима планируют осуществлять с формулировкой "по гуманитарным причинам". Решение о том, пропускать ли конкретного гражданина будет приниматься индивидуально на уровне Госпогранслужбы", – сообщил Гончаренко.

Как сообщалось, 26 августа Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам из-за ситуации с коронавирусом, но с исключениями для транзита и ряда категорий.

Алексей Гончаренко, в частности, уточнил, что запрет въезда также не будет распространяться на всех, кто имеет документы на проживание в Украине.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна облегчить условия въезда для белорусов ввиду напряженной ситуации в стране.



powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

обновленоКабмин продолжил карантин еще на 2 месяца и усилил ограничения

фотоТанкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Кличко ведет на выборы свою сурдопереводчицу и Шовковского

Все новости...
Последние новости
19:33
Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе
19:12
фотоВ Кривом Роге задержали футбольный матч. Ждали, пока Зеленский ударит мяч
18:57
Сейчас идет первая мировая биологическая война – секретарь СНБО
18:44
Верховный Суд просит выделить из COVID-фонда 1 млн грн
18:31
Запрет на въезд иностранцев в Украину не будет касаться белорусов – нардеп
18:14
Исполняется месяц, как молчит тяжелая артиллерия на Донбассе - штаб ООС
18:11
Россия готовит к регистрации уже вторую вакцину от COVID-19
17:59
Минэкономики спрогнозировало курс гривни, инфляцию и рост цен на "комуналку"
17:46
COVID-19 обнаружили у заместителя мэра Одессы
17:44
Гривня немного просела на закрытии межбанка
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!