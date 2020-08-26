Запрет на въезд иностранцев в Украину не будет касаться белорусов – нардеп

Белорусы смогут и в дальнейшем въезжать в Украину несмотря на закрытие границ для иностранцев до конца сентября.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по результатам заседания правительства, на котором он присутствовал.

Он рассказал, что в ходе заседания министр Кабинета министров Олег Немчинов объявил, что есть просьба президента Зеленского, чтобы оставить допуск для белорусов, которые пострадали за последние события в Беларуси.

"Допуск белорусов, пострадавших от режима планируют осуществлять с формулировкой "по гуманитарным причинам". Решение о том, пропускать ли конкретного гражданина будет приниматься индивидуально на уровне Госпогранслужбы", – сообщил Гончаренко.

Как сообщалось, 26 августа Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам из-за ситуации с коронавирусом, но с исключениями для транзита и ряда категорий.

Алексей Гончаренко, в частности, уточнил, что запрет въезда также не будет распространяться на всех, кто имеет документы на проживание в Украине.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна облегчить условия въезда для белорусов ввиду напряженной ситуации в стране.