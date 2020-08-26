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Наразі триває перша світова біологічна війна – секретар РНБО

Середа, 26 серпня 2020, 18:57

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що у світі наразі триває біологічна війна.

Джерело: пресслужба РНБО

Пряма мова Данілова: "Сьогодні ми спостерігаємо за першою світовою біологічною війною, наслідки якої відчуває весь світ".

Деталі: Він наголосив, що у сучасному світі "кібернетична та біологічна загрози стають страшнішими та небезпечнішими навіть за ядерну зброю". Данілов зазначив важливість об’єднання зусиль держав-партнерів у протидії цим загрозам.

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Теми: РНБОкоронавірус


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