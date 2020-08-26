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Сейчас идет первая мировая биологическая война – секретарь СНБО

Среда, 26 августа 2020, 18:57

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в мире сейчас идет биологическая война.

Источник: пресс-служба СНБО

Прямая речь Данилова: "Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир".

Детали: Он отметил, что в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие". Данилов отметил важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

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Темы: СНБОкоронавирус


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