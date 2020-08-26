Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурор просив 7 років тюрми, а суд виправдав суддю, яка відпустила командира "Беркута"

Середа, 26 серпня 2020, 19:43
Прокурор просив 7 років тюрми, а суд виправдав суддю, яка відпустила командира Беркута
УНІАН

Суд виправдав суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову, яку звинувачують у винесенні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника.

Джерело: прокуратура Києва

Дослівно: "Шевченківським районним судом м. Києва ухвалено виправдувальний вирок судді Печерського районного суду міста Києва, яка обвинувачувалась у постановленні завідомо неправосудних рішень... Суд  дійшов висновку про відсутність в діях судді складу інкримінованих кримінальних правопорушень".

Деталі: Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченій покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

З рішенням суду прокуратура не погоджується та готує апеляційну скаргу.

Передісторія:

  • Світлана Волкова в 2014 відпустила з-під варти під домашній арешт фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану екс-командира "Беркута" Дмитра Садовника. Він втік від правсуддя.
  • У вересні 2016 року Верховна Рада проголосувала за відставку низки суддів, в тому числі тих, хто виносив неправосудні рішення щодо активістів Євромайдану. Серед них була і Волкова.
  • У 2019 році вона поновилася на посаді судді.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Беркутсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Беркут
Ексберкутівець Астахов знущався над вивезеними до Криму українськими дітьми – ЗМІ
Першим вбитим на Майдані був не Нігоян – ДБР
Організація теракту та вбивств майданівців: екскомандиру "Беркуту" оголосили підозру
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: