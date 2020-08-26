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Прокурор просив 7 років тюрми, а суд виправдав суддю, яка відпустила командира "Беркута"

Середа, 26 серпня 2020, 19:43
УНІАН

Суд виправдав суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову, яку звинувачують у винесенні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника.

Джерело: прокуратура Києва

Дослівно: "Шевченківським районним судом м. Києва ухвалено виправдувальний вирок судді Печерського районного суду міста Києва, яка обвинувачувалась у постановленні завідомо неправосудних рішень... Суд  дійшов висновку про відсутність в діях судді складу інкримінованих кримінальних правопорушень".

Деталі: Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченій покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

З рішенням суду прокуратура не погоджується та готує апеляційну скаргу.

Передісторія:

  • Світлана Волкова в 2014 відпустила з-під варти під домашній арешт фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану екс-командира "Беркута" Дмитра Садовника. Він втік від правсуддя.
  • У вересні 2016 року Верховна Рада проголосувала за відставку низки суддів, в тому числі тих, хто виносив неправосудні рішення щодо активістів Євромайдану. Серед них була і Волкова.
  • У 2019 році вона поновилася на посаді судді.

Українська правда
Теми: Беркутсуд


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