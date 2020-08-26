Прокурор просив 7 років тюрми, а суд виправдав суддю, яка відпустила командира "Беркута"

Суд виправдав суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову, яку звинувачують у винесенні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника.

Джерело: прокуратура Києва

Дослівно: "Шевченківським районним судом м. Києва ухвалено виправдувальний вирок судді Печерського районного суду міста Києва, яка обвинувачувалась у постановленні завідомо неправосудних рішень... Суд дійшов висновку про відсутність в діях судді складу інкримінованих кримінальних правопорушень".

Деталі: Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченій покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

З рішенням суду прокуратура не погоджується та готує апеляційну скаргу.

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