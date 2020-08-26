Прокурор просив 7 років тюрми, а суд виправдав суддю, яка відпустила командира "Беркута"
Суд виправдав суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову, яку звинувачують у винесенні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника.
Джерело: прокуратура Києва
Дослівно: "Шевченківським районним судом м. Києва ухвалено виправдувальний вирок судді Печерського районного суду міста Києва, яка обвинувачувалась у постановленні завідомо неправосудних рішень... Суд дійшов висновку про відсутність в діях судді складу інкримінованих кримінальних правопорушень".
Деталі: Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченій покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
З рішенням суду прокуратура не погоджується та готує апеляційну скаргу.
Передісторія:
- Світлана Волкова в 2014 відпустила з-під варти під домашній арешт фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану екс-командира "Беркута" Дмитра Садовника. Він втік від правсуддя.
- У вересні 2016 року Верховна Рада проголосувала за відставку низки суддів, в тому числі тих, хто виносив неправосудні рішення щодо активістів Євромайдану. Серед них була і Волкова.
- У 2019 році вона поновилася на посаді судді.