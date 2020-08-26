Прокурор просил 7 лет тюрьмы, а суд оправдал судью, отпустившую командира "Беркута"
Суд оправдал судью Печерского райсуда Киева Светлану Волкову, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника.
Источник: прокуратура Киева
Дословно: "Шевченковским районным судом. Киева принят оправдательный приговор судье Печерского районного суда города Киева, обвинявшейся в постановлении заведомо неправосудных решений ... Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений".
Детали: Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы.
С решением суда прокуратура не соглашается и готовит апелляционную жалобу.
Предыстория:
- Светлана Волкова в 2014 отпустила из-под стражи под домашний арест фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника. Он скрылся.
- В сентябре 2016 Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана. Среди них была и Волкова.
- В 2019 году она восстановилась в должности судьи.