Прокурор просил 7 лет тюрьмы, а суд оправдал судью, отпустившую командира "Беркута"

Суд оправдал судью Печерского райсуда Киева Светлану Волкову, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Шевченковским районным судом. Киева принят оправдательный приговор судье Печерского районного суда города Киева, обвинявшейся в постановлении заведомо неправосудных решений ... Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений".

Детали: Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы.

С решением суда прокуратура не соглашается и готовит апелляционную жалобу.

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