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Прокурор просил 7 лет тюрьмы, а суд оправдал судью, отпустившую командира "Беркута"

Среда, 26 августа 2020, 19:43
Прокурор просил 7 лет тюрьмы, а суд оправдал судью, отпустившую командира Беркута
УНИАН

Суд оправдал судью Печерского райсуда Киева Светлану Волкову, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Шевченковским районным судом. Киева принят оправдательный приговор судье Печерского районного суда города Киева, обвинявшейся в постановлении заведомо неправосудных решений ... Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений".

Детали: Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы.

С решением суда прокуратура не соглашается и готовит апелляционную жалобу.

Предыстория:

  • Светлана Волкова в 2014 отпустила из-под стражи под домашний арест фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника. Он скрылся.
  • В сентябре 2016 Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана. Среди них была и Волкова.
  • В 2019 году она восстановилась в должности судьи.

Украинская правда

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Темы: Беркутсуд
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