Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Прокурор просил 7 лет тюрьмы, а суд оправдал судью, отпустившую командира "Беркута"

Среда, 26 августа 2020, 19:43
УНИАН

Суд оправдал судью Печерского райсуда Киева Светлану Волкову, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Шевченковским районным судом. Киева принят оправдательный приговор судье Печерского районного суда города Киева, обвинявшейся в постановлении заведомо неправосудных решений ... Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений".

Детали: Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы.

С решением суда прокуратура не соглашается и готовит апелляционную жалобу.

Предыстория:

  • Светлана Волкова в 2014 отпустила из-под стражи под домашний арест фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника. Он скрылся.
  • В сентябре 2016 Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана. Среди них была и Волкова.
  • В 2019 году она восстановилась в должности судьи.

Украинская правда
Темы: Беркутсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, обновленоВ Кривом Роге задержали футбольный матч. Ждали, пока Зеленский ударит мяч

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

обновленоКабмин продолжил карантин еще на 2 месяца и усилил ограничения

фотоТанкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Все новости...
Беркут
В отношении бывшего командира "Беркута" проведут спецрасследование
Двух экс-беркутовцев будут судить за разгон протестующих на Майдане
В розыск объявили экс-беркутовца, которого подозревают в убийствах майдановцев и теракте
Последние новости
21:23
Новости 26 августа: карантин до ноября, закрытие границ
21:11
В психоневрологическом интернате на Буковине вспышка COVID-19
20:56
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
20:39
Новости экономики: новый руководитель Укрзализныци, украинское приложение №1 в AppStore
20:25
США вводят санкции против нескольких НИИ Минобороны РФ
20:16
Германия свела бюджет с дефицитом впервые за 9 лет
20:04
Подполковник СБУ продавал информацию о телефонных разговорах граждан
19:50
Гривня укрепилась к доллару и евро
19:43
Прокурор просил 7 лет тюрьмы, а суд оправдал судью, отпустившую командира "Беркута"
19:33
Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!