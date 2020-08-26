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Підполковник СБУ продавав інформацію про телефонні розмови громадян

Середа, 26 серпня 2020, 20:04
Підполковник СБУ продавав інформацію про телефонні розмови громадян

Прокурорами скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підполковника одного із регіональних органів Служби безпеки за фактами порушення таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку, службового підроблення та одержання неправомірної вигоди.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник СБУ з метою особистого збагачення неодноразово порушував таємницю телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку.

Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з’єднання та розмови абонентів мобільного зв’язку, які у подальшому передав стороннім особам, отримавши за це 25 тис грн неправомірної вигоди.

Українська правда

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Теми: СБУОфіс генпрокурора
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