Подполковник СБУ продавал информацию о телефонных разговорах граждан

Прокурорами направлено в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности по фактам нарушения тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Досудебным расследованием установлено, что сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи.

В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговоры абонентов мобильной связи, в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс грн неправомерной выгоды.