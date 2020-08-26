США запроваджують санкції проти кількох НДІ Міноборони РФ

Міністерство торгівлі США запроваджує санкції щодо трьох науково-дослідницьких установ Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на документ Бюро промисловості безпеки США, який підлягає публікації у Федеральному реєстрі 27 серпня.

"Ці 60 компаній визначені американським урядом, як такі, що діють усупереч національній безпеці чи зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів" - йдеться у документі.

У переліку опинилися компанії з Китаю, Франції, Гонконгу, Індонезії, Малайзії, Оману, Пакистану, Швейцарії і ОАЕ.

У чорний список увійшли і російські установи. Зокрема, йдеться про 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії у Саратовській області, 48-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони( Кіров), включаючи філії в Єкатеринбурзі і Сергієвому Посаді; ФГУП "Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології" ("Держндіохт")

У документі відзначається, що у влади США є підстави вважати 33-й ЦНДІ і Держндіохт, пов'язаними з російською програмою розробки і випробування хімічної зброї, а 48-й ЦНДІ і його філії - з програмою створення біологічної зброї.

Внесення цих організацій до переліку міністерства торгівлі означає, що американська влада вводить обмеження на експорт, реекспорт і передачу товарів згідно з наявними регламентами особам і організаціям, які представляють ризики для національної безпеки і зовнішньополітичних інтересів Сполучених Штатів.

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