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США вводят санкции против нескольких НИИ Минобороны РФ

Среда, 26 августа 2020, 20:25

Министерство торговли США вводит санкции в отношении трех научно-исследовательских учреждений России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на документ Бюро промышленности и безопасности США, который подлежит публикации в Федеральном реестре 27 августа.

"Эти 60 компаний определены американским правительством, как действующие вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов" - говорится в документе.

В перечень попали компании из Китая, Франции, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Омана, Пакистана, Швейцарии и ОАЭ.

В черный список вошли и российские учреждения. В частности, речь идет о 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России в Саратовской области, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны( Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде; ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" ("ГосНИИОХТ")

В документе отмечается, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ, связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы - с программой создания биологического оружия.

Внесение этих организаций в перечень министерства торговли означает, что американская власть вводит ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров в соответствии с имеющимися регламентами лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.

Российский сенатор Олег Морозов уже объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины от коронавируса. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.

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