Знущання омонівців над білорусами зняли на відео

Одному з затриманих на стихійних мітингах у Мінську, які проходили після президентських виборів, вдалося зафіксувати на відео, як білоруські силовики знущаються з демонстрантів у автозаку.

Джерело: tut.by

Деталі: Автор відео розповів, що увечері 10 серпня його затримали на проспекті Переможців в Мінську. Він стояв в "ланцюжку солідарності", а коли підлетів ОМОН, підняв руки вгору, не пручався, не лаявся, не хапав нікого за обмундирування.

Один із затриманих, ледве не плачучи, повідомляв силовикам, що він просто повертався додому з роботи й ніде не брав участі. Проте його поклали долілиць та, ймовірно, били.

Побої людей кийками омонівці супроводжували нецензурною лайкою.

Увага: нецензурна лексика!

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