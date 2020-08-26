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Знущання омонівців над білорусами зняли на відео

Середа, 26 серпня 2020, 20:56
фото: tut.by

Одному з затриманих на стихійних мітингах у Мінську, які проходили після президентських виборів, вдалося зафіксувати на відео, як білоруські силовики знущаються з демонстрантів у автозаку.

Джерело: tut.by

Деталі: Автор відео розповів, що увечері 10 серпня його затримали на проспекті Переможців в Мінську. Він стояв в "ланцюжку солідарності", а коли підлетів ОМОН, підняв руки вгору, не пручався, не лаявся, не хапав нікого за обмундирування.

Один із затриманих, ледве не плачучи, повідомляв силовикам, що він просто повертався додому з роботи й ніде не брав участі. Проте його поклали долілиць та, ймовірно, били.

Побої людей кийками омонівці супроводжували нецензурною лайкою.

Увага: нецензурна лексика!

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: БілорусьЛукашенковибори


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