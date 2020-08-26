Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Одному из задержанных на стихийных митингах в Минске, которые проходили после президентских выборов, удалось зафиксировать на видео, как белорусские силовики издеваются над демонстрантами в автозаке.
Источник: tut.by
Детали: Автор видео рассказал, что вечером 10 августа его задержали на проспекте Победителей в Минске. Он стоял в "цепочке солидарности", а когда подлетел ОМОН, поднял руки вверх, не сопротивлялся, не ругался, не хватал никого за обмундирование.
Один из задержанных, чуть не плача, сообщал силовикам, что он просто возвращался домой с работы и нигде не участвовал. Однако его положили вниз и, вероятно, били.
Побои людей дубинками омоновцы сопровождали нецензурной бранью.
Внимание: нецензурная лексика!
Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"
Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция
"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"
Напомним:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.