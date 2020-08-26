Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео

Одному из задержанных на стихийных митингах в Минске, которые проходили после президентских выборов, удалось зафиксировать на видео, как белорусские силовики издеваются над демонстрантами в автозаке.

Источник: tut.by

Детали: Автор видео рассказал, что вечером 10 августа его задержали на проспекте Победителей в Минске. Он стоял в "цепочке солидарности", а когда подлетел ОМОН, поднял руки вверх, не сопротивлялся, не ругался, не хватал никого за обмундирование.

Один из задержанных, чуть не плача, сообщал силовикам, что он просто возвращался домой с работы и нигде не участвовал. Однако его положили вниз и, вероятно, били.

Побои людей дубинками омоновцы сопровождали нецензурной бранью.

Внимание: нецензурная лексика!

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Напомним: