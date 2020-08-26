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Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео

Среда, 26 августа 2020, 20:56
фото: tut.by

Одному из задержанных на стихийных митингах в Минске, которые проходили после президентских выборов, удалось зафиксировать на видео, как белорусские силовики издеваются над демонстрантов в автозаке.

Источник: tut.by

Детали: Автор видео рассказал, что вечером 10 августа его задержали на проспекте Победителей в Минске. Он стоял в "цепочке солидарности", а когда подлетел ОМОН, поднял руки вверх, не сопротивлялся, не ругался, не хватал никого за обмундирование.

Один из задержанных чуть не плача, сообщал силовикам, что он просто возвращался домой с работы и нигде не участвовал. Однако его положили вниз и, вероятно, били.

Побои людей дубинками омоновцы сопровождали нецензурной бранью.

Внимание: нецензурная лексика!

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Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людей. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: БеларусьЛукашенковиборы


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