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Найвищі посадовці Ради Європи спільно звернулися до Лукашенка

Середа, 26 серпня 2020, 22:39

Очільники керівних органів Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо подій у Білорусі, закликавши до розширеного діалогу і мирного виходу з кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву.

З заявою виступили президент Комітету міністрів, президент ПАРЄ та генсек Ради Європи. Вони закликали білоруську владу і всі відповідні зацікавлені сторони "терміново почати широкий і інклюзивний національний діалог, який повністю залучає громадянське суспільство, щоб забезпечити мирний вихід з нинішньої кризи і відкрити двері для необхідних реформ в інтересах всіх громадян Білорусі".

Лідери Ради Європи нагадали, що Білорусь не є членом організації, однак підписала низку її договорів і протоколів.

"Ми всі бажаємо, щоб одного разу Білорусь приєдналася до нашої європейської сім'ї спільних цінностей, ставши повноправним членом Ради Європи. Рада Європи готова працювати над реалізацією плану дій щодо зближення білоруського законодавства з європейськими демократичними стандартами", - підкреслили три лідери.

"Рада Європи, володіючи своїми знаннями і досвідом, готова підтримати такий діалог у співпраці з іншими міжнародними партнерами. Зокрема, ми готові підтримати необхідні конституційні реформи", - заявили вони.

Наостанок лідери Ради Європи закликали "негайно звільнити всіх затриманих демонстрантів, припинити будь-яке жорстоке поводження і провести термінове і прозоре розслідування актів жорстокості з боку правоохоронних органів".

" Легітимність не може виходити з репресій. Вона виходить з вільного, справедливого і заснованого на верховенстві закону виборчого процесу" – сказано у заяві.

Нагадаємо, 17 серпня ЄС виступив з заявою, в якій підтримав білоруський народ у його ключових вимогах до влади, що висуваються на масових протестах.

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