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Высшие должностные лица Совета Европы совместно обратились к Лукашенко

Среда, 26 августа 2020, 22:39

Руководители руководящих органов Совета Европы выступили с совместным заявлением относительно событий в Беларуси, призвав к расширенному диалогу и мирному выходу из кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С заявлением выступили президент Комитета министров, президент ПАСЕ и генсек Совета Европы. Они призвали белорусские власти и все соответствующие заинтересованные стороны "срочно начать широкий и инклюзивный национальный диалог, который полностью привлекает гражданское общество, чтобы обеспечить мирный выход из нынешнего кризиса и открыть двери для необходимых реформ в интересах всех граждан Беларуси".

Лидеры Совета Европы напомнили, что Беларусь не является членом организации, однако подписала ряд ее договоров и протоколов.

"Мы все желаем, чтобы однажды Беларусь присоединилась к нашей европейской семье общих ценностей, став полноправным членом Совета Европы. Совет Европы готов работать над реализацией плана действий по сближению белорусского законодательства с европейскими демократическими стандартами", - подчеркнули три лидера.

"Совет Европы, обладая своими знаниями и опытом, готов поддержать такой диалог в сотрудничестве с другими международными партнерами. В частности, мы готовы поддержать необходимые конституционные реформы", - заявили они.

Напоследок лидеры Совета Европы призвали "немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить любое жестокое обращение и провести срочное и прозрачное расследование актов жестокости со стороны правоохранительных органов".

"Легитимность не может исходить из репрессий. Она исходит из свободного, справедливого и основанного на верховенстве закона избирательного процесса" – сказано в заявлении.

Напомним, 17 августа ЕС выступил с заявлением, в котором поддержал белорусский народ в его ключевых требованиях к власти, выдвигаемых на массовых протестах.



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