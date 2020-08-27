В Рівненській області з початку пандемії коронавірус діагностували у 8800 людей

В Рівненській області з початку пандемії коронавірус діагностували у 8800 людей
Четвер, 27 серпня 2020, 01:11
Станом на 26 серпня в Рівненській області діагностовано 8818 випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook
Пряма мова: "Станом на вечір 26 серпня на Рівненщині зареєстровано 53 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 15 до 77 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 8818 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області зареєстровано 125 летальних випадків. Подолали хворобу 6209 людей".