В Ровенской области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 8800 человек

По состоянию на 26 августа в Ровенской области диагностировано 8818 случаев заболевания коронавируса.

Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на вечер 26 августа на Ровенщине зарегистрировано 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 15 до 77 лет.

Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 8818 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области зарегистрировано 125 летальных случаев. Преодолели болезнь 6209 людей".