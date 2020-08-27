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В Ровенской области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 8800 человек

Четверг, 27 августа 2020, 01:11
В Ровенской области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 8800 человек

По состоянию на 26 августа в Ровенской области диагностировано 8818 случаев заболевания коронавируса.

Источник: глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на вечер 26 августа на Ровенщине зарегистрировано 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 15 до 77 лет.

Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 8818 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области зарегистрировано 125 летальных случаев. Преодолели болезнь 6209 людей".

Темы: коронавирус
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