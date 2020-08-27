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Пандемія: COVID-19 вже діагностували понад 24 мільйонам людей

Четвер, 27 серпня 2020, 02:36

Станом на 26 серпня у 213 країнах зафіксовано понад 24 мільйона випадків зараження, з них 261 тисяча тільки за минулу добу.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Росія ( 4921 зараження за минулу добу), Франція (3602), Україна (2328), Велокобританія (1288), Румунія (1189). У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 12-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна, де виявлено 102 971 хворих на коронавірус, займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 29-му місці.

Зазначимо, що станом на 26 серпня у 213 країнах зафіксовано 24 мільйона випадків зараження. Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 812 513 пацієнтів, з них 4248 за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 16 мільйонів людей.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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Теми: коронавірус


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